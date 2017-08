‘PSV kan Portugees bod verwachten en is bijna rond met Vitesse’

PSV nam deze zomer al afscheid van belangrijke krachten als Davy Pröpper, Andrés Guardado, Héctor Moreno en Jetro Willems en zij zijn mogelijk niet de enige dragende spelers die uit Eindhoven gaan vertrekken. De Telegraaf meldt woensdagochtend namelijk dat Benfica de komst van Jeroen Zoet nog altijd niet uit het hoofd gezet heeft.

De Portugese topclub zag eerder Ederson Moraes voor veertig miljoen euro naar Manchester City vertrekken en is nog op zoek naar een vervanger. Benfica is zeer gecharmeerd van Zoet, maar een transfersom lijkt vooralsnog het grootste struikelblok. PSV wil tien miljoen euro zien, terwijl de Portugezen eerder lijken te mikken op een bedrag van zes à zeven miljoen euro.

PSV lijkt, of Zoet dan wel of niet vertrekt, binnenkort hoe dan ook een nieuwe keeper te mogen verwelkomen. Beoogde reservedoelman Luuk Koopmans viel onlangs uit met een blessure en de Eindhovenaren maken inmiddels werk van de komst van Eloy Room. De sluitpost van Vitesse wordt naar verwachting woensdag medisch gekeurd, zo weet het Eindhovens Dagblad. Hij heeft naar verluidt een afkoopsom van 1,5 miljoen euro in zijn contract staan.

Room moet in het Phillips Stadion de nieuwe tweede keeper worden, een rol die hij momenteel ook in Arnhem vervult. Met het aantrekken van Room lijkt PSV echter ook alvast in te spelen op een eventueel vertrek van Zoet: de doelman van het nationale elftal van Curaçao wordt gezien als een waardig concurrent voor Zoet en zou eventueel zijn rol over kunnen nemen.