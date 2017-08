Van Bronckhorst: ‘Het zijn potentiële basisspelers, daar ben ik blij mee’

Sofyan Amrabat en Jerry St. Juste verlieten onlangs respectievelijk FC Utrecht en sc Heerenveen om te gaan voetballen voor Feyenoord. Hoewel beide spelers nog geen basisplaats hebben afgedwongen bij Giovanni van Bronckhorst, is de trainer van de regerend landskampioen tevreden over de jongelingen.

St. Juste speelde zondagmiddag tegen FC Twente (2-1) zijn eerste wedstrijd als Feyenoorder in De Kuip. Dat deed hij naar behoren, zegt Gio in gesprek met Feyenoord TV. "Afgelopen zondag maakte hij een indruk die ik al weken bij hem heb, dat hij een versterking is voor onze selectie", zegt de oefenmeester over de twintigjarige verdediger.

Ook over Amrabat is Van Bronckhorst tevreden. "We hadden tegen FC Twente twee wissels, het inbrengen van Sofyan en Jeremiah. Dat zijn jongens die er gelijk kunnen staan. Ik ben blij dat de selectie in dat opzicht breder is, dat we dit soort jongens kunnen brengen. Het zijn jongens die potentiële basisspelers zijn, daar ben ik heel blij mee."