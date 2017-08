‘Hij gaf zijn koptelefoon en Mercedes-Benz aan zijn chauffeur’

Paulinho heeft afscheid genomen van Guangzhou Evergrande en zal niet snel worden vergeten bij de club uit China. Niet alleen vanwege zijn uitstekende prestaties bij de club uit de Super League, maar ook vanwege zijn persoonlijkheid, zo schrijft staflid Liang Ke op zijn account op blogdienst Weibo.

Liang meldt dat Paulinho in zijn tijd bij Guangzhou een privépodoloog uit Brazilië over liet komen en daar bleef het niet bij. “Omdat de podoloog niet goed kon aarden, heeft Paulinho zijn vrouw en kinderen eveneens over laten komen en dat heeft hij allemaal uit eigen zak bekostigd.” De international betaalde tevens het collegeld voor de kinderen en de kosten van een operatie die een van de kinderen van de podoloog moest ondergaan.

Als het gezin naar wedstrijden wilde van Paulinho, dan werden hun vliegtickets en hotelkosten eveneens vergoed. “Heb je ooit zo’n goede werkgever als Paulinho ontmoet?”, vraagt Liang zich hardop af. Hij schrijft verder dat Paulinho, ondanks dat dat volgens de reglementen van de voetbalbond niet mocht, steevast een armband droeg met de tekst ‘Força Chape’, als verwijzing naar de slachtoffers van de vliegramp van de club Chapecoense.

“Paulinho deed nimmer hooghartig. Hij zei iedereen bij de club netjes gedag en vindt het ongemakkelijk om geld te ontvangen; hij schenkt wel heel graag. Hij gaf zijn koptelefoon en zijn auto van Mercedes-Benz bijvoorbeeld aan zijn chauffeur. Hij doet dit alles niet vanwege zijn hoge salaris. Er zijn duizenden mensen die veel rijker zijn, maar die veel minder genereus en ruimdenkend zijn dan Paulinho”, besluit Liang Ke.