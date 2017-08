Strootman: ‘Ik heb niemand van hen gesproken, ik hoef niet altijd te reageren’

Kevin Strootman is in de vier jaar sinds hij PSV inruilde voor AS Roma uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht op het middenveld van i Giallorossi en zijn goede spel in de Serie A zou hem zelfs de interesse hebben opgeleverd van regerend landskampioen Juventus. Volgens geruchten in de Italiaanse media nadert la Vecchia Signora de vraagprijs voor de Oranje-international, maar Strootman zelf ontkent dat er iets speelt.

“Juventus? Ik heb met niemand gesproken. Als jullie iets opschrijven, hoef ik er niet altijd op te reageren. Ik denk alleen aan Roma. Ik sta altijd op het veld, waar ik train met mijn ploeggenoten, en ik hoef niet overal op te antwoorden”, vertelde hij in gesprek met verslaggevers. De Romeinen zouden volgens de laatste geruchten 45 miljoen euro willen zien voor Strootman.

De middenvelder lijkt echter van zins om in de hoofdstad te blijven en vindt dat zijn team, ondanks een 4-1 oefennederlaag tegen Celta de Vigo, klaar is voor het nieuwe seizoen: “Of we goed genoeg zijn om kampioen te worden? Als ik zeg dat we een Scudetto-team hebben en we dan een wedstrijd verliezen, liggen we meteen onder vuur. We moeten elke wedstrijd duidelijk maken dat we grote plannen hebben met dit team, zonder het over de competitie te praten. Misschien kunnen we het er in februari of maart over hebben…”