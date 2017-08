Neymar luistert debuut voor PSG op met doelpunt en assist

Neymar heeft zijn debuut voor Paris Saint-Germain opgeluisterd met een doelpunt en een assist. De aanvaller had daarmee zondagavond een belangrijk aandeel in de 0-3 overwinning op Guingamp. Het PSG van trainer Unai Emery heeft nu zes punten na twee speelronden, want eerder was men al te sterk voor Amiens.

Neymar liet in de eerste helft een aantal keer een flits van zijn klasse zien, maar kon niet voorkomen dat PSG de kleedkamer opzocht met een doelpuntloze stand. De bezoekers waren zoals verwacht mocht worden de bovenliggende partij, maar slaagden er niet in om een gaatje te vinden in de hechte defensie van Guingamp. In de laatste tien minuten voerde PSG de druk wat op en dat had een aantal kansen tot gevolg: Marquinhos kopte na voorbereidend werk van Neymar tegen de lat en ook Ángel Di María had weinig geluk in de afronding.

DOELPUNT! 🙌 Neymar Jr. SCOORT bij zijn debuut voor PSG - Paris Saint-Germain! ⬇️ Geplaatst door voetbalzone op zondag 13 augustus 2017

Neymar en Di María claimden ieder nog recht te hebben op een strafschop, maar werden teleurgesteld door de scheidsrechter. Guingamp probeerde te counteren en kreeg een mogelijkheid via Yannis Salibur, maar verder kwam de thuisploeg van Antoine Kombouaré niet. In de tweede helft werd PSG een handje geholpen door de opponent, want de bij PSG opgeleide rechtsback Jordan Ikoko maakte een eigen doelpunt door zijn keeper met een terugspeelpass te verrassen en te verschalken.

PSG ging daarna vrijer voetballen en zou nog twee keer scoren: Edinson Cavani schoof na een uitstekende steekpass van Neymar de 0-2 tegen de touwen en laatstgenoemde verzorgde het slotakkoord nadat Cavani de bal na een uitstekende actie aan de achterlijn had teruggelegd. Neymar werd daarmee de eerste Braziliaan die bij zijn debuut in de Ligue 1 heeft weten te scoren sinds Nene in augustus 2010. PSG en Neymar kunnen zich nu richten op de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen Toulouse.