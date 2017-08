Neymar krijgt basisplaats en debuteert in Stade du Roudourou

Neymar staat voor zijn officiële debuut voor Paris Saint-Germain. De Braziliaanse superster is door trainer Unai Emery opgenomen in de basiself voor het uitduel van zondagavond met Guingamp. Neymar gaat zodoende voor de eerste keer zijn opwachting maken voor de Franse grootmacht, nadat hij vorige week tegen Amiens nog ontbrak.

De duurste voetballer aller tijden miste de wedstrijd tegen Amiens (2-0 zege) omdat de laatste formaliteiten nog niet waren afgehandeld. De Franse voetbalbond (FFF) maakte vrijdagmiddag echter bekend het transfercertificaat voor Neymar hebben ontvangen, nadat Barcelona toestemming gaf aan de Spaanse bond (RFEF) om het op te sturen.

Emery heeft de Braziliaan dus onmiddellijk opgenomen in zijn basiself voor de uitwedstrijd tegen Guingamp. Neymar vormt in het Stade du Roudourou samen met Edinson Cavani en Ángel Di María de aanval van PSG en zal zich in zijn rug gesteund weten door onder anderen Marco Verratti en Andrien Rabiot.

Volledige opstelling PSG: Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Motta, Rabiot; Di María, Cavani en Neymar.