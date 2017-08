Armenteros in binnen- en buitenland begeerd: ‘Ze willen geen prijs noemen’

Samuel Armenteros zag een transfer naar Panathinaikos vorige maand afketsen en staat nog altijd onder contract bij Heracles Almelo. De spits ontbrak zaterdagavond vanwege liesklachten tegen Ajax (2-1) en sluit niet uit dat hij zijn laatste wedstrijd voor Heracles al heeft gespeeld. Armenteros heeft een vertrekwens, maar weet niet waar zijn toekomst ligt.

Het contract van Armenteros loopt in 2018 af en volgens de Zweed is er genoeg interesse. Vorig seizoen maakte hij negentien doelpunten in de Eredivisie, waarmee Armenteros zich in de kijker speelde. "Ik weet het nog niet. Dat is de waarheid", vertelt hij zondag bij De Tafel van Kees, wanneer Armenteros naar zijn toekomst wordt gevraagd.

"Ik heb geen indicatie gehad van hoeveel ik moet kosten. Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met de club, maar ze willen geen prijs bespreken", vervolgt de goalgetter. "De clubs die zich hebben gemeld, hebben ook geen tegenbod gekregen. Het is dus 'nee' geweest. Binnen- en buitenlandse clubs hebben aan de deur geklopt."

Heracles wacht de situatie rond Armenteros rustig af, zo liet sportief directeur Nico-Jan Hoogma vorige maand weten. “Armenteros wil graag een transfer maken. Dan moet er een goede club komen, waar hij heen wil en die het transferbedrag kan betalen. Op dit moment is het rustig, maar dat kan zo anders zijn.”