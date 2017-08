De Ligt: ‘Ik wil het geen fout noemen, het lag niet alleen aan mij’

Ajax beleefde zaterdag met de transferperikelen rond Davinson Sánchez en de nederlaag tegen Heracles Almelo een valse start van het nieuwe seizoen en liep zodoende al vroeg averij op in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers kwamen in Twente nog wel op voorsprong, maar leden door doelpunten van Paul Gladon en Brandley Kuwas uiteindelijk een 2-1 nederlaag.

Voor Matthijs de Ligt had de nederlaag een extra wrange bijsmaak aangezien zijn man Gladon de gelijkmaker langs André Onana werkte. De achttienjarige verdediger vindt echter niet dat het doelpunt enkel hem aan te rekenen is: “Fout… ik wil het geen fout noemen. Het is een fout als je een rare bal geeft of de tegenstander te makkelijk voor je laat komen. Natuurlijk, hij scoort en ik kan er meer aan doen, maar het is niet dat het alleen aan mij ligt…”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life.

“Je moet kijken wat je zelf beter kunt doen en ik denk dat ik daar zeker wat anders had kunnen doen.” De Ligt baalt er het meest van dat Ajax na de uitschakeling door OGC Nice er opnieuw niet slaagde om in gewonnen positie de genadeklap uit te delen: “We verzuimen het om ‘m te killen. We hebben genoeg kansen gehad, denk ik. Dan kom je 1-0 voor en moet je het zien vast te houden.”