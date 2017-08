Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Feyenoord - FC Twente

Feyenoord en FC Twente staan zondagmiddag vanaf 14.30 uur tegenover elkaar, in het kader van de eerste speeldag van de Eredivisie. Alle clubs zullen dit seizoen de regerend landskampioen willen verslaan, terwijl de Tukkers de zevende plaats van afgelopen seizoen hopen te verbeteren. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in De Kuip

· Feyenoord won de laatste vijf Eredivisie-duels met FC Twente en hield in de laatste vier ontmoetingen in die reeks de nul.

· Feyenoord incasseerde geen treffer in de laatste vier competitieduels met FC Twente, de laatste keer dat de ploeg in vijf opeenvolgende Eredivisie-duels met een specifieke tegenstander de nul hield was tussen 1993 en 2002 tegen FC Den Bosch.

· FC Twente is ongeslagen in de laatste zeven openingsduels in de Eredivisie die buitenshuis werden gespeeld: drie overwinningen, vier remises.

· Feyenoord won de laatste elf Eredivisie-duels in de Kuip, de langste reeks sinds augustus 2003, toen de ploeg vijftien thuisoverwinningen op rij boekte.

· Ten opzichte van het seizoen 2016/17 zijn de makers van in totaal 35 van de 46 Eredivisie-doelpunten van FC Twente (excl. twee eigen goals) niet meer actief voor de club.

· Met Feyenoord en FC Twente ontmoeten de ploegen met de gemiddeld oudste basiself van het Eredivisie-seizoen 2016/17 (Feyenoord, 27 jaar en 300 dagen) en de gemiddeld jongste basiself (FC Twente, 22 jaar en 304 dagen) elkaar.

· Jean-Paul Boëtius was alleen tegen NEC (vijf treffers) direct betrokken bij meer Eredivisie-goals dan tegen FC Twente (twee doelpunten en één assist). De buitenspeler maakte overigens zijn laatste Eredivisie-treffer tegen FC Twente, op 18 januari 2015.

· FC Twente is voor aanvang van deze speelronde de laatste club buiten de traditionele top drie die een uitwedstrijd bij Ajax, Feyenoord of PSV in de Eredivisie niet verloor: 1-1 bij PSV op 5 november 2016.

· Tom Boere eindigde het seizoen 2016/17 als topscorer van de Jupiler League met 33 goals, maar wacht inmiddels al vier officiële duels op een treffer.

· Twente-nieuweling Danny Holla was tegen geen enkele andere huidige Eredivisieploeg bij meer doelpunten direct betrokken dan tegen Feyenoord (twee goals, drie assists).