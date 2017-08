Ajax en De Ligt praten over contract: ‘Qua financiën nog een klein gaatje’

Ajax en Matthijs de Ligt zijn in verregaande onderhandeling over een nieuw contract. Het gaat om een verbintenis tot de zomer van 2021. De Amsterdamse club heeft een voorstel gedaan en zaakwaarnemer Barry Hulshoff heeft daarop een tegenvoorstel gedaan. "Qua financiën is er nog een klein gaatje, maar als Ajax een beetje zijn best doet, komen we daar wel uit", zo verzekert de belangenbehartiger in De Telegraaf.

"Wie Matthijs kent, weet echter dat andere zaken ook belangrijk zijn. Hij wil weten wat het sportieve perspectief is. Van hemzelf, maar ook van het elftal. Hoe ziet de selectie er de komende jaren uit?", zo licht de oud-voetballer toe aan het dagblad. De Ligt, die vandaag zijn achttiende verjaardag viert, maakte bijna elf maanden geleden zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, in de bekerontmoeting tegen Willem II (5-0).

De Ligt kreeg vanaf december 2016 meer speeltijd van toenmalig Ajax-coach Peter Bosz en was vervolgens niet meer weg te denken uit de basisopstelling. Dat resulteerde zelfs in een oproep voor het Nederlands elftal. In zijn eerste interland tegen Bulgarije maakte hij echter een ongelukkige indruk en werd hij in de rust gewisseld en in de oefeninterland tegen Marokko kreeg hij twintig minuten voor tijd een rode kaart.

De Ligt zelf rekent op contractverlenging. "Mijn insteek is niet alleen bij Ajax te blijven, maar hier de komende jaren te voetballen. Davy Klaassen zei dat je het echt heel duidelijk voelt: ’Hé, dit is hét moment, nu ben ik klaar om een transfer te maken’. Dan moet je tot de top van de Eredivisie behoren. En zo ver ben ik nog niet."