‘Real Madrid zet streep door transfer en wenst Mbappé succes in Parijs'

Real Madrid ziet definitief af van Kylian Mbappé, zo weten Mundo Deportivo en Onda Cero vrijdagochtend te melden. De eisen van het megatalent zijn zelfs voor de Koninklijke te gortig, waardoor de weg naar Paris Saint-Germain open ligt. De Franse topclub moet wel diep in de buidel tasten voor de komst van Mbappé.

AS Monaco vraagt namelijk een bedrag van 180 miljoen euro, maar dat vormt voor Paris Saint-Germain geen probleem. Voor Real Madrid vormde die transfersom wel een probleem. Spanje beschouwt Monaco namelijk als een belastingparadijs. Daardoor moeten Spaanse bedrijven bij een transactie naar het prinsdom nog eens negentien procent van het bedrag aan de Spaanse overheid betalen.

Totaal zou de transfersom van Mbappé dan uitkomen op 215 miljoen euro en dat vinden de Madrilenen teveel. Bovendien had het megatalent ook behoorlijke salariseisen. Mbappé vroeg naar verluidt twaalf miljoen euro netto per jaar, wat neerkomt op 231.000 euro per week. Real Madrid is bang dat een dergelijk salaris voor een pas achttienjarige speler voor scheve gezichten in de kleedkamer zou gaan zorgen.

“Gefeliciteerd en veel succes in Parijs”, zou Real Madrid vervolgens aan Mbappé hebben laten weten. De kans is nu behoorlijk toegenomen dat de jonge aanvaller zijn loopbaan in de Franse hoofdstad vervolgt. Naar verluidt gaat Paris Saint-Germain binnen afzienbare tijd een eerste bod van 155 miljoen uitbrengen, exclusief bonussen. Mbappé zelf ziet een overstap naar Parijs ook wel zitten, want hij zou naar verluidt graag samen willen spelen met Neymar.