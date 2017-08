‘Als hij bij Feyenoord blijft, verwacht ik daar toch wel weer wat van’

Nicolai Jörgensen is een van de favorieten om in het nieuwe Eredivisie-seizoen tot topscorer uit te groeien. De aanvaller van Feyenoord was in de vorige voetbaljaargang goed voor 21 treffers, één meer dan de inmiddels naar FC Basel vertrokken Ricky van Wolfswinkel. Het merendeel van de NOS-commentatoren denkt dat wederom niemand kan tippen aan het aantal doelpunten van de Deen.

"Met Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis heeft Feyenoord komend seizoen twee buitenspelers die goede voorzetten gaan geven op hem", zo stelt Arman Avsaroglu op de website van de NOS. Jeroen Grueter denkt er net zo over. "Hij heeft een verpletterende indruk achtergelaten. Als hij in De Kuip blijft, verwacht ik daar toch wel weer wat van. Ik denk dat hij nog beter kan. Een rustige voetballer, rustig persoon ook."

Arno Vermeulen zet zijn geld in op Hirving Lozano. "Lastig om er één te voorspellen. Tim Matavz van Vitesse? Als Klaas-Jan Huntelaar 34 wedstrijden speelt, wordt hij topscorer. Maar hij speelt geen 34 duels. Bij PSV weet je nog niet wie er in de spits zal staan. Maar dan zeg ik Lozano. Hij kan de tropische verrassing worden. Een nieuwe Memphis Depay, met dezelfde aanvallende impulsen."

Jeroen Elshoff ziet geen enkele reden waarom Jörgensen een terugval zou krijgen na vorig seizoen, terwijl Frank Snoeks weg is van Reza Ghoochannejhad bij. "Hij heeft vorig seizoen alle 34 wedstrijden gespeeld en maar twee treffers minder gemaakt dan Jörgensen", zo legt de commentator uit. "Maar of hij topscorer wordt? Dat weet ik niet. Dat is ook het mooie, dat je het niet weet."