‘Dan is Brands er schuldig aan dat PSV te lang is doorgegaan met Cocu’

De vraagtekens over het beleid van PSV verdwijnen niet, zeker nu het team van Phillip Cocu na een matig seizoen 2016/17 reeds klaar in Europa is. De twee eerdere landstitels en overwintering in de Champions League zijn vergeten. Volgens De Telegraaf is het vooral de buitenwacht die twijfelt aan de capaciteiten van Cocu, terwijl technisch manager Marcel Brands en algemeen Toon Gerbrands daar anders over denken en ook de selectie in dat opzicht positief is.

Het dagblad trekt zelf ook het beleid van de drie kopstukken in twijfel. "Cocu’s loyaliteit aan Luuk de Jong heeft te lang geduurd. Totdat De Jong zelf een signaal gaf door zijn aanvoerdersband in te leveren", zo schrijft Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf wijst ook op het 'personeelbeleid van Cocu' in de eerste wedstrijd tegen NK Osijek (0-1 nederlaag), zonder Davy Pröpper, Hirving Lozano, Gastón Pereiro en Derrick Luckassen.

Brands blijkt onvoldoende voorgesorteerd te hebben op de verkoop van Héctor Moreno en Andrés Guardado, zo stelt Driessen. Daarnaast wil de club het vertrek van Jetro Willems opvangen met 'een uitgerangeerde linksachter van de nummer 14 uit Duitsland', verwijst hij naar Douglas Santos. "Blijkt achteraf dat de negatieve spiraal bij PSV niet wordt doorbroken dan is Brands ervoor verantwoordelijk dat de club te lang is doorgegaan met Cocu. Een foute inschatting die hem dan zwaar mag worden aangerekend", oordeelt Driessen, die tot slot van mening is Gerbrands PSV 'financieel langs de afgrond laat scheren' door te vertrouwen op de lucratieve verkoop van spelers en inkomsten uit Europees voetbal.