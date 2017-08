Wenger: ‘Niet ondenkbaar dat een vrouw manager is in de Premier League’

Arsène Wenger acht het mogelijk dat een Premier League-club op termijn door een vrouw wordt getraind. Dat zegt de oefenmeester van Arsenal tijdens een evenement van de Football Writers' Association, een gemeenschap van voetbaljournalisten en -correspondenten in Engeland. Wenger haalt het voorbeeld aan van Corinne Diacre, die in 2014 werd aangesteld bij de Franse tweededivisionist Clermont Foot en daarmee de eerste vrouwelijke trainer werd bij een professioneel mannenteam in Frankrijk.