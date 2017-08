Oranje zakt naar historisch dieptepunt; nieuwe nummer één op FIFA-ranking

Het Nederlands elftal is opnieuw naar een historisch dieptepunt gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. In juli daalde Oranje af naar de 32ste plaats en inmiddels staat de ploeg van Dick Advocaat 36ste. De daling komt vooral door het verlies van oude punten, want Oranje speelde geen wedstrijd sinds de publicatie van de vorige ranglijst in juli.

De grootste veranderingen op de wereldranglijst zijn het gevolg van de Gold Cup. Verliezend finalist Jamaica steeg negentien plekken en staat 57de, terwijl de Verenigde Staten als toernooiwinnaar zijn geklommen van plek 35 naar plek 26. De VS haalt onder meer het Nederlands elftal in, terwijl Oranje ook is voorbijgestreefd door Kameroen.

Namibië is de grootste stijger (van 156 naar 136), maar het meest opvallend is dat Duitsland weer van de troon is gestoten door Brazilië. Vorige maand keerde Die Mannschaft kortstondig terug op de eerste plek na het winnen van de Confederations Cup. Zwitserland stijgt van plek vijf naar plek vier, terwijl Polen de zesde plaats inruilt voor de vijfde. Portugal zakt twee plekken en staat zesde. België lost Frankrijk af als nummer negen.