‘PSG ziet af van Sánchez en bereidt bod van 155 miljoen euro voor’

Alexis Sánchez gaat Arsenal niet verlaten voor Paris Saint-Germain. De Chileense aanvaller werd deze zomer geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de Franse hoofdstad, maar van een transfer gaat het niet komen. Manager Arsène Wenger bevestigt woensdag dat er al lang geen contact meer is met PSG en hij verwacht ook niet dat het er van gaat komen. Na het binnenhalen van Neymar wil de Franse grootmacht doorpakken en richt het de pijlen vol op Kylian Mbappé. Volgens Franse media is Nasser Ghanim Al-Kheliaifi bereid om 155 miljoen euro te betalen.

Sánchez leek lang op weg naar PSG en voerde via zijn zaakwaarnemer diverse gesprekken met de club. De interesse is inmiddels afgenomen en alles wijst erop dat de ex-speler van Barcelona zijn loopbaan vervolgt bij the Gunners. Wenger heeft bevestigd dat hij en Arsenal niet meer met PSG hebben gepraat. “Ze hebben het heel druk gehad met het afronden van de transfer van Neymar”, aldus Wenger op een persconferentie. “Ik heb nu al een aantal maanden niet meer met Nasser gesproken. Ik verwacht ook niet dat hij weer contact met ons zal zoeken, want wie de Franse kranten leest, ziet dat ze voor Mbappé gaan.”

En daar kan Wenger wel eens gelijk in hebben, want Téléfoot pakt woensdag uit met het verhaal dat Paris Saint-Germain werk gaat maken van Mbappé en 155 miljoen euro, exclusief bonussen, over heeft voor zijn komst. AS Monaco kan het bod snel tegemoet zien, maar staat niet welwillend tegenover de verkoop van de Frans international aan een titelconcurrent. Mbappé werd tevens gelinkt aan Real Madrid, maar hij heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar Parijs. De reden is simpel: hij wil een voorhoede vormen met Neymar.

Zodoende lijkt er een einde te komen aan de geruchten over een transfer van Sánchez naar PSG. De Chileen kan zich opmaken voor een nieuw seizoen met Arsenal, maar zal het openingsduel met Leicester City aan zich voorbij moeten laten gaan. De aanvaller raakte op de training geblesseerd aan zijn buik en Wenger verwacht hem voorlopig kwijt te zijn. Ook de eerste uitwedstrijd van het seizoen op 19 augustus tegen Stoke City lijkt te vroeg te komen.