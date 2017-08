Younes gefileerd: ‘Ik zie het echt niet, zijn rendement is om te janken’

Justin Kluivert en David Neres vechten op de rechtervleugel uit wie dit seizoen een basisplek verdient bij Ajax. Aan de linkerkant lijkt Amin Younes, net als de vorige twee voetbaljaargangen, de vaste keus te worden bij de Amsterdammers. Kenneth Perez begrijpt daar niets van.

De oud-middenvelder erkent dat Younes international is en met Duitsland op de Confederations Cup een knappe prestatie heeft neergezet door het toernooi te winnen. Toch ziet de Deen weinig in de kleine buitenspeler. "Dat hij de Confederations Cup heeft gespeeld vind ik echt onwaarschijnlijk", aldus Perez in het tv-programma Natafelen van FOX Sports.

"Ik zie het echt niet. Zijn rendement is om te janken. Ik vind hem echt zwak. Je hebt geen diepte in je spel met Younes", besluit Perez zijn relaas over de 24-jarige Duitser, die nog tot medio 2018 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. In totaal heeft Younes 85 officiële duels voor Ajax gespeeld, waarin hij 15 keer scoorde en 22 assists afleverde.