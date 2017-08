Ajax ziet Deense middenvelder definitief vertrekken: ‘Blij dat ik terug ben’

Viborg FF heeft Markus Bay verlost uit zijn uitzichtloze situatie bij Ajax. De twintigjarige middenvelder moest het vorig seizoen stellen met een reserverol bij de beloften van de Amsterdammers en had zijn zinnen gezet op een vertrek. Afgelopen weken trainde bij al mee bij de Deense club, waar hij nu een eenjarig contract heeft ondertekend.

“Ik ben blij om weer terug te zijn in Denemarken en weer aan voetballen toe te komen. Viborg is een grote club met goede mensen, dus ik heb zin om hier te beginnen. Ik zal alles doen om het vertrouwen terug te betalen”, zegt Bay op de website van zijn nieuwe club. De middenvelder maakte afgelopen seizoen deel uit van Jong Ajax, maar begon slechts één keer in de basiself.

OFFICIEEL! Markus Bay houdt het definitief voor gezien bij Ajax! De Deen heeft na een stageperiode een contract tot het einde van het seizoen bij Viborg FF getekend. #bay #ajax #viborg Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 8 Aug 2017 om 2:01 PDT

Om die reden had Bay al zijn zinnen gezet op een vertrek uit Amsterdam. “Ik krijg complimenten op de training, maar ik heb niet het gevoel dat ik écht in beeld ben bij de trainersstaf. Ik zit vaak op de bank. De situatie ziet er niet goed uit voor me. Het lijkt uitzichtloos. Ik wil elke week voetballen, dat mis ik. Ik wil een belangrijke speler zijn voor het team”, zei de middenvelder vorige maand in gesprek met Ekstra Bladet. Bay kwam in 2013 van Brøndby IF naar Ajax, maar maakte nooit minuten in het eerste elftal van de Amsterdammers.

Bij Viborg is men blij met de komst van Bay, zo laat technisch directeur Jesper Larsen weten. “Markus is echt getalenteerd, technisch sterk en heeft goed oog voor het spel. Hij heeft al ervaring opgedaan in het buitenland en het wordt nu echt spannend om hem hier bij Viborg in een andere omgeving te zien. Hij is hongerig en wil zich laten zien na een periode zonder veel speelminuten.”