Cocu herhaalt: ‘We gaan nog steeds van scenario uit dat hij vertrekt bij PSV’

Het vertrek van Davy Pröpper naar Brighton is niet van invloed op het standpunt van PSV inzake Adam Maher. Bij de Eindhovense club gaat men er nog altijd van uit dat de overbodige middenvelder deze maand van de loonlijst kan worden geschrapt. Maher hoopt zelf ook dat hij bij een andere club weer week in week uit in actie komen.

"We hebben al eerder gecommuniceerd wat onze verwachtingen zijn", zo stelt Cocu dinsdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "We gaan nog steeds van het scenario uit dat Adam vertrekt bij PSV. Mocht de situatie aan het einde van de transfermarkt niet veranderd zijn, dan zullen we weer met elkaar om de tafel gaan."

Maher speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor het Turkse Osmanlispor, waar hij tot 24 competitieduels in de Süper Lig kwam. Het contract van de 24-jarige middenvelder loopt nog een jaar door.