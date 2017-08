Oranje Leeuwinnen schrijven geschiedenis na zinderende finale

De droom van de damesploeg van Nederland is uitgekomen. Voor het eerst in de geschiedenis mogen de Oranje Leeuwinnen zich Europees kampioen noemen. In een heerlijke finale was de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met 4-2 te sterk voor Denemarken. Doelpunten van Miedema (2), Martens en Spitse waren Denemarken te machtig. Na zes EK-eindzeges van Duitsland, is het nu de beurt aan Oranje.

Na overwinningen op Noorwegen (1-0), Denemarken (1-0), België (1-2), Zweden (2-0) en Engeland (3-0) waren de Deense dames de laatste horde op weg naar geschiedenis voor de dames van Wiegman. Door het succes op het EK in eigen land was Nederland wekenlang in de ban van het vrouwenvoetbal, met de finale in de Grolsch Veste als klap op de vuurpijl. Denemarken was in de groepsfase al verslagen, maar eenvoudig ging dat niet. Ook in Enschede werd het een waar voetbalgevecht, van twee ploegen die bijzonder aan elkaar gewaagd waren.

De finale had niet slechter kunnen beginnen voor Nederland, want na vijf minuten stond de 0-1 al op het scorebord. Kika van Es beging een domme en totaal onnodige overtreding op Sanne Troelsgaard in het zestienmetergebied, waarna Nadia Nadim geen fout maakte vanaf elf meter. De klap kwam hard aan bij Nederland, maar des te harder sloegen de Oranje Leeuwinnen terug. Vlak na het openingsdoelpunt werd Shanice van de Sanden op de rechterflank weggestuurd. Op snelheid klopte zij haar tegenstander en kreeg Vivianne Miedema een niet te missen kans. De spits van Arsenal trok de stand van dichtbij gelijk. Niet lang daarna kreeg Lieke Martens, op aangeven van Van de Sanden, een levensgrote kans op de 1-2, maar was het keeper Stina Lykka-Petersen die redding bracht.

Waar Martens na een kwartier spelen de kans op de 1-2 nog liet liggen, was het na een klein halfuur spelen alsnog raak voor de kersverse aanwinst van Barcelona. Met de rug naar het doel toe draaide de linksbuiten goed open, waarna ze de bal met een verradelijke stuit in de hoek van het doel schoot. Een vroege achterstand werd in korte tijd omgebogen in een verdiende voorsprong. Het stadion was nog niet bekomen van de goal van Martens, toen Nadim oog in oog kwam te staan met Sari van Veenendaal. De keeper van Oranje verkleinde haar doel uitstekend en hield haar ploeg op de been. Het bleek een waarschuwing van Denemarken, die niet serieus genoeg genomen werd door Nederland. Want in de 33ste minuut stond de Nederlandse achterhoede opnieuw uit positie, toen Permille Harder ontsnapte en in de korte hoek Van Veenendaal passeerde: 2-2.

Na rust kwamen de Leeuwinnen geweldig uit de kleedkamer. Oranje kreeg vijf minuten na de thee een vrije trap op een gunstige positie. Sherida Spitse nam plaats achter de bal en schoof de bal langs de muur in de verre hoek. De gewenste voorsprong was opnieuw daar en meteen ging de jacht op meer doelpunten door. Het was Miedema die na een uur spelen dé kans kreeg op de 4-2. Denemarken kreeg een voorzet van Martens niet goed weggewerkt, waarna Miedema vanaf nog geen vijf meter van het doel vrij kon inschieten. Haar poeier werd knap gered door de Deense keeper.

Oranje kreeg in de minuten die volgden nog de beste mogelijkheden, maar het lukte de dames niet om de score verder uit te breiden. Daardoor brak een zenuwslopende slotfase aan, waarin de tijd wegtikte in het voordeel van het team van Wiegman. Waar Oranje op het veld streed voor elke meter, barstte het feest op de tribunes in Enschede voorzichtig los. Denemarken probeerde er nog een slotoffensief uit te persen, maar de krachten vloeiden weg en Oranje kwam, gesteund door het publiek, niet meer in de problemen. Toen vlak voor tijd Miedema er 4-2 van maakte, kon het feest helemaal los. Oranje is Europees kampioen.