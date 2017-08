PSV weet nare smaak van Europese uitschakeling niet weg te spoelen

PSV beleefde donderdag de dramatische uitschakeling in de Europa League tegen NK Osijek en kon zondagmiddag alweer aan de bak in een oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. Met veel wisselspelers in de basis, waaronder Adam Maher, Bart Ramselaar en Sam Lammers, kwamen de Eindhovenaren echter niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

PSV kreeg in de openingsfase twee aardige kansen via Maher en Albert Gudmundsson, maar zij slaagden er niet in om het net te vinden. De tweede keus van Phillip Cocu hield in de eerste helft aardig stand tegen de tegenstander uit de Bundesliga en ging de tweede helft in met Yanick van Osch in het doel in plaats van Jeroen Zoet. De keeper van Jong PSV moest na een kleine zeventig minuten ingrijpen bij een goed afstandsschot van de thuisploeg.

PSV had het in die fase lastig en Cocu bracht onder meer Jorrit Hendrix, Hirving Lozano en Steven Bergwijn in de ploeg. Die laatste brak met nog tien minuten te gaan bijna de ban: hij zag zijn inzet uit een moeilijke hoek uiteenspatten op de paal. Lammers dacht vlak daarna wel de 0-1 op het scorebord te zetten, maar zijn poging werd afgekeurd wegens buitenspeld, waardoor het 0-0 bleef.