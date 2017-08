Feyenoord ondanks goals aankopen onderuit tegen De Graafschap

Feyenoord won zaterdag nog na strafschoppen de Johan Cruijff Schaal van Vitesse, maar de reserves van de Rotterdammers zijn er een dag later niet in geslaagd om de winning mood een vervolg te geven. In een besloten oefenwedstrijd was De Graafschap dankzij een drieklapper van Anthony van den Hurk met 2-3 te sterk.

Giovanni van Bronckhorst gaf veel van de spelers die zaterdag in actie waren gekomen rust, maar stuurde met onder meer aankopen Jeremiah St. Juste en Sofyan Amrabat en spelers als Miquel Nelom, Renato Tapia, Bilal Basaçikoglu en Michiel Kramer toch een behoorlijk aantal bekende gezichten het veld in. Zij konden echter niet voorkomen dat Van den Hurk, in wat een doelpuntrijke tweede helft bleek, vier minuten na rust de score opende.

St. Juste ontfermde zich tien minuten later over de gelijkmaker door een vrije trap binnen te koppen en speelde ook een hoofdrol bij de 1-2. Na een overtreding van de van sc Heerenveen overgenomen verdediger schoot Van den Hurk vanaf de strafschopstip raak. Amrabat leek de eer voor Feyenoord vlak voor tijd te redden, maar in de blessuretijd ging het alsnog mis: Van den Hurk zette met zijn derde van de middag de 2-3 op het scorebord.