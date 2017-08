Neymar ziet winnend PSG niet imponeren tegen promovendus

In navolging van landskampioen AS Monaco heeft ook Paris Saint-Germain zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in de Ligue 1 winnend weten af te sluiten. Het elftal van Unai Emery rekende in het eigen Parc des Princes af met promovendus Amiens SC, dat zich nog wel kranig verweerde, maar uiteindelijk toch met een nederlaag terug naar huis werd gestuurd: 2-0.

Emery moest het in de seizoensouverture nog stellen zonder miljoenenaankoop Neymar. De Braziliaanse superster was nog niet speelgerechtigd na zijn komst van Barcelona deze week, maar zag vanaf de tribunes hoe Edinson Cavani de ban op slag van rust brak voor de thuisploeg. Na een voorzet vanaf de rechterflank van zomeraanwinst Dani Alves kapte de Uruguayaanse spits zijn directe tegenstander vakkundig uit, waarna Régis Gurtner van dichtbij klop kreeg: 1-0.

De voorsprong was verdiend te noemen. PSG domineerde de krachtmeting van meet af aan, maar slaagde er aanvankelijk niet in verder afstand te nemen van Amiens, dat dit seizoen onder leiding van Ludovic Batelli voor het eerst in de clubhistorie zijn opwachting maakt in de Ligue 1. Ángel Di María leek de voordelige marge na een uur spelen te kunnen verdubbelen voor PSG nadat hij de diepte in was gestuurd door Cavani, maar de Argentijn miste oog in oog met Gurtner.

Aan de andere kant was Seybou Koita niet veel later dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging werd knap gepareerd door Alphonse Aréola. Het bleek uiteindelijk niets meer dan een waarschuwingsschot, want PSG wist het duel tien minuten voor tijd alsnog op slot te gooien. Marco Verratti had een fraaie steekpass in huis op Cavani, die niet zelfzuchtig was en Javier Pastore een niet te missen kans bood voor de 2-0 te tekenen.