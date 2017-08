Conte sluit vertrek sterspeler uit: ‘We proberen juist spelers te halen’

Nu Neymar vertrokken is bij Barcelona en de club 222 miljoen euro kan bijschrijven, gaat de Spaanse grootmacht op zoek naar een vervanger. Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund is volgens onder meer L'Équipe nadrukkelijk in beeld, maar ook de naam van Eden Hazard wordt genoemd. Antonio Conte wil echter niets weten van een vertrek van zijn sterspeler.

"We proberen juist om spelers te halen, niet te verkopen. Anders hebben we minder spelers in de selectie en komen we in de problemen", zegt de oefenmeester van Chelsea op een persconferentie voorafgaand aan de confrontatie met Arsenal om de Community Shield. "Ik denk dat het alleen maar geruchten zijn."

"Eden is heel erg blij om bij ons te blijven, om te spelen voor Chelsea en snel te herstellen van zijn blessure om het seizoen samen met ons te beginnen." Conte weigerde aan te geven hoeveel versterkingen hij nog wil verwelkomen op Stamford Bridge. "Het is belangrijk dat de club mijn mening weet over hoeveel spelers we moeten halen. Dat moet ik niet aan de pers vertellen."

The Blues hebben deze zomer al vier spelers aangetrokken. Álvaro Morata, Tiemoué Bakayoko, Antonio Rüdiger en Willy Caballero hebben zich al aangesloten bij de club. Conte hoopt echter op meer aanwinsten: "We proberen het team nog steeds te versterken. We moeten nu wachten en geduld hebben."