‘Barça nadert akkoord over Neymar-opvolger van 100 miljoen’

De overgang van Neymar van Barcelona naar Paris Saint-Germain kan grote gevolgen hebben voor Peter Bosz. L’Équipe meldt vrijdagavond namelijk dat een transfer van Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund naar de Catalaanse grootmacht in een stroomversnelling is geraakt.

Ook Real Madrid heeft vergevorderde interesse in de twintigjarige Fransman, maar Dembélé zelf zou een overstap naar Barcelona prefereren. Barcelona is met een extra 222 miljoen euro extra op zak op zoek naar een vervanger van Neymar en is momenteel al bezig om Dembélé naar Spanje te halen. Naar verluidt zou de aanvaller en zijn entourage al dichtbij een overeenkomst zijn met Barça.

BILD meldde eerder dat Real al heeft gesproken met Dortmund over Dembélé, maar dat de onderhandelingen tot nu toe niets hebben opgeleverd. De Franse sportkrant stelt dat Barcelona er geen gras over laat groeien: 'Geschokt door het vertrek van Neymar, wil Barcelona snel toeslaan, heel snel.' Volgens de krant willen die Borussen minstens honderd miljoen euro zien voor de aanvaller.