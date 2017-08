Feyenoord haalt geen vervanger voor Vermeer: ‘Vier keepers is genoeg’

Feyenoord kreeg afgelopen week een fikse domper te verwerken met de blessure van Kenneth Vermeer. De sluitpost liep een blessure op aan een pees in zijn rechterhand en is daardoor twee maanden uitgeschakeld. Desondanks zijn de Rotterdammers niet van plan om een vervanger voor Vermeer te halen, zo bevestigt trainer Giovanni van Bronckhorst.

“Voor Kenneth is zijn blessure een persoonlijk drama. Ik had de keuze van eerste doelman nog niet gemaakt. We hebben vier keepers en dat meer dan genoeg”, zegt Van Bronckhorst op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Feyenoord neemt het zaterdagavond in de eigen Kuip op tegen Vitesse. “Het is een belangrijke wedstrijd, want we kunnen een prijs winnen. We zullen er klaar voor zijn.”

“Het voelt als een thuiswedstrijd. Dat is voor ons mooi. Het is alleen jammer dat er geen supporters van Vitesse komen”, vervolgt Van Bronckhorst, die nog niet over Bart Nieuwkoop kan beschikken. De oefenmeester verwacht hem niet op korte termijn terug, waardoor Nieuwkoop zeker de seizoenstart zal missen. Steven Berghuis is wel wedstrijdfit, maar Van Bronckhorst wilde nog niet verklappen of de vleugelaanvaller een basisplaats krijgt. “Dat zien jullie zaterdag wel.”

Vorig seizoen speelde Feyenoord ook om de Johan Cruijff Schaal. Toen was PSV in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 te sterk voor de Rotterdammers. “Dus nu wil ik deze prijs zeker winnen. In De Kuip moet dat ook, al onderschat ik Vitesse niet”, aldus Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi. “Veel jongens hebben deze prijs nog niet gewonnen. Ik wil 'm dus graag winnen, maar we moeten aan de bak zaterdag.”