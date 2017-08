Onmachtig PSV klaar in Europa na tweede nederlaag tegen Kroaten

PSV is er voor het eerst in 44 jaar niet in geslaagd om een Europees hoofdtoernooi te bereiken. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen ging vorige week in eigen huis met 0-1 onderuit tegen NK Osijek en verloor donderdagavond uit met dezelfde cijfers van de Kroatische subtopper (1-0). De ploeg van Phillip Cocu kan zich zodoende voordat het seizoen in Nederland goed en wel begonnen is al gaan richten op de vaderlandse competitie en de KNVB Beker.

Cocu greep voor de return in Osijek hard in in zijn basisopstelling van vorige week en Luuk de Jong, Daniel Schwaab en Bart Ramselaar waren de voornaamste slachtoffers. Doordat Hirving Lozano in de ploeg kwam voor de onttroonde aanvoerder kon Jürgen Locadia naar de spits, maar het was de Mexicaanse miljoenenaankoop zelf die in de beginfase de meeste dreiging uitstraalde. De Kroatische tegenstander liet zich echter ook niet onbetuigd en mocht niet klagen dat twee harde overtredingen op Jorrit Hendrix na tien minuten spelen slechts één gele kaart opleverde.

Het spel golfde daarna op en neer en het was de thuisploeg die na 25 minuten spelen op voorsprong kwam. Jeroen Zoet dook nog wel naar een vrije trap van Petar Bockaj, maar kwam niet meer in de buurt van de hard ingeschoten bal. Met de wetenschap dat PSV vervolgens twee keer moest scoren had Locadia vlak na de openingstreffer bijna de gelijkmaker op zijn voet. In de laatste vijf minuten van de eerste helft lieten de Eindhovenaren zich zien via Marco van Ginkel en een kopbal van Davy Pröpper die ternauwernood van de lijn kon worden gehaald.

Na de onderbreking mocht aanvoerder Van Ginkel vanuit kansrijke positie aanleggen voor een vrije trap. De van Chelsea gehuurde middenvelder stuurde het leer echter over het doel van Marco Malenica. Ook Derrick Luckassen kreeg uit een standaardsituatie een aardige kans, maar zijn poging verdween eveneens over de verkeerde kant van de lat. Cocu greep met nog een klein halfuur te gaan in en zette met het inbrengen van De Jong en Gastón Pereiro voor Bergwijn en Joshua Brenet het slotoffensief al in gang.

Osijek bleef op de counter echter ook dreigend, terwijl Zoet met nog een kwartier te gaan handelend moest ingrijpen bij een vrije trap van opnieuw Bockaj. Met het inbrengen van Sam Lammers in de slotfase voor Pröpper probeerde Cocu nog iets te forceren, maar verder dan een nieuwe poging uit een vrije trap en een afzwaaier van Locadia kwamen de Eindhovenaren niet meer.