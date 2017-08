Keizer hoopt op versterkingen: ‘Vooral verdedigend mag er nog wat bij’

De uitschakeling in de Champions League door OGC Nice is hard aangekomen bij Ajax. Marcel Keizer denkt niet dat de eliminatie nu betekent dat bepaalde spelers nog deze zomer een transfer naar het buitenland zullen ambiëren. Amin Younes maakte in ieder geval al duidelijk dat hij de Amsterdamse club niet gaat verlaten.

"Nee, ik denk niet dat er nog spelers weggaan. Zij willen zich bij Ajax verder ontwikkelen", zo benadrukte Keizer in gesprek met De Telegraaf. De oefenmeester hoopt nog wel op versterkingen. "We hebben nog een smalle groep. Vooral verdedigend mag er nog wat bij.''

Ajax versterkte zich tot dusver alleen met de transfervrije Klaas-Jan Huntelaar en twee doelmannen, Benjamin van Leer en Kostas Lamprou. Het vertrek van Davy Klaassen, huurling Bertrand Traoré, Kenny Tete en Jairo Riedewald is vooralsnog intern opgevangen. Ajax maakte werk van de komst van Braziliaans jeugdinternational Richarlison, maar besloot de gesprekken met Fluminense te staken.