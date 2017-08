Neymar verkast voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain

De kogel is door de kerk: Neymar maakt de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Via de officiële kanalen bevestigt de grootmacht uit Frankrijk de komst van de Braziliaanse aanvaller. PSG maakt van Neymar bij uitstek de duurste voetballer aller tijden, door te voldoen aan zijn afkoopclausule van 222 miljoen euro. De nieuwe ster van PSG tekent een vijfjarig contract in het Parc des Princes.

"Ik ben enorm gelukkig met mijn transfer naar PSG. Sinds ik in Europa speel, is dit een van de beste en meest ambitieuze clubs", zegt Neymar op de website van zijn nieuwe club. "De grootste uitdaging en mijn grootste motivatie voor deze transfer, is om mijn ploeggenoten te helpen met het pakken van de prijzen waarnaar het publiek verlangt. De ambitie en de passie van PSG hebben me aangetrokken. Ik heb vier seizoenen achter de rug in Europa en ik voel me klaar voor deze uitdaging. Ik ga er alles aan doen om de miljoenen fans van deze club gelukkig te maken."

In Parijs gaat Neymar dertig miljoen euro netto verdienen, maar geld lijkt niet zijn belangrijkste drijfveer. De afgelopen weken is veel geschreven over de redenen achter zijn vertrekwens. Een van zijn overwegingen zou de manier zijn waarop voetbalminnend Brazilië tegen hem aankijkt. De 77-voudig international is weliswaar op weg om topscorer aller tijden te worden van zijn land, maar wil in de voetsporen treden van illustere landgenoten als Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho en Kaká. Zij kroonden zich ieder tot Wereldvoetballer van het Jaar en verhoogden daardoor de verwachtingen voor de nieuwe Braziliaanse generatie. Neymar is van mening dat zijn potentieel niet volledig is waargemaakt, als hij geen beslag legt op de prestigieuze prijs.

Neymar speelde 123 competitieduels voor Barcelona, waarin hij 68 keer scoorde.

In dienst van PSG neemt de kans op de gedroomde Ballon d'Or toe, denkt Neymar. Hij wil niet langer in de schaduw staan van Lionel Messi en vindt dat hij al genoeg heeft geleerd van zijn Argentijnse ploeggenoot. Het is tijd om de strijd aan te binden met Messi om de titel van beste speler ter wereld en dat is moeilijk als ze hetzelfde shirt dragen, schreven Spaanse media de afgelopen weken. Ook de mensen in de omgeving van Neymar zouden hem er continu op wijzen dat hij in Camp Nou geen voortrekkersrol op zich kon nemen. Zijn sponsors zagen graag dat hij de onbetwiste ster van een project wordt, zoals Neymar dat is bij het Braziliaans elftal.

Neymar twijfelde desondanks continu over zijn toekomst. Hij sprak met teamgenoten, onder wie Messi, Luis Suárez en Gerard Piqué, die alles uit de kast haalden om de aanvaller op andere gedachten te brengen. Zelf was Neymar naar verluidt wel gevoelig voor dat offensief, maar behalve zijn sponsoren en adviseurs, stuurde ook zijn vader aan op een vertrek bij Barcelona. Medio juli, toen de eerste steekhoudende geruchten opdoken over de aanstaande transfer, vloog Neymar senior naar Parijs voor een gesprek met clubvoorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG. Ondertussen hield Barcelona vol dat er van een transfer geen sprake zou zijn.

Neymar nam woensdag afscheid van zijn ploeggenoten bij Barcelona.

De toon van de Spanjaarden matigde naar verloop van tijd echter en dat was een signaal dat de ooit ondenkbare overstap aanstaande was. Barcelona behield altijd een sprankje hoop op een langer verblijf van Neymar, maar zag de kansen daarop voortdurend slinken. Woensdag werden ook de laatste twijfelaars in Camp Nou met hun neus op de feiten gedrukt, toen hij zich meldde op het trainingscomplex om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. De international kreeg van Barcelona toestemming om de training over te slaan, nadat hij in de International Champions Cup nog schitterde te midden van alle transferhectiek. Neymar was na iets meer dan een halfuur weer vertrokken. Donderdag maakte Barcelona bekend dat de advocaten van Neymar een cheque hadden overhandigd om aan de transferclausule te voldoen.

Neymar is vanaf heden met afstand de duurste voetballer aller tijden. De technicus lost Paul Pogba af, die een jaar geleden voor 105 miljoen euro overstapte van Juventus naar Manchester United. Neymar kwam in 2013 over van Santos en stond destijds te boek als verreweg het grootste talent van zijn land. In zijn debuutseizoen ervoer de destijds 21-jarige Neymar enige aanpassingsproblemen, maar in de daaropvolgende jaargangen werd hij van grote waarde. Sinds zijn komst was Neymar goed voor 123 wedstrijden in LaLiga en 68 doelpunten. Hij werd tweemaal kampioen van Spanje, won drie keer de Copa del Rey, eenmaal de Supercopa en ook de Champions League en het WK voor clubteams voegde hij eenmaal toe aan zijn palmares.