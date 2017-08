Waterreus: ‘Zeg je zoiets voorzichtig over een mevrouw, ben je een seksist’

Ronald Waterreus stoort zich aan de wijze waarop het vrouwenvoetbal in zijn ogen wordt voorgeschoteld. De oud-doelman hoopt weliswaar dat Oranje het EK wint, maar heeft het gevoel een 'marketingmachine door de strot geduwd' te krijgen. Waterreus is niet te spreken over het niveau van het vrouwenvoetbal en laat zich evenmin overtuigen door de volle tribunes tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal.

"Ik zag óók beelden voorbijkomen van andere interlands, waar je hooguit wat ooms en tantes tussen de lege stoelen ontwaarde. En om die twee miljoen televisiekijkers nu als graadmeter te nemen... Die mensen komen ook wanneer De Toppers een gratis concert geven, al is het in China", schrijft de voormalig international in zijn column voor Voetbal International. "Punt is alleen: dat mag je dezer dagen niet meer constateren. Dan ben je een cynische ouwe man, die alleen maar naar mannenvoetbal wil kijken met een zak chips."

Waterreus merkt bovendien een dubbele standaard op. Als Ronald de Boer in zijn column constateert dat het overgewicht van Género Zeefuik schandalig is, zo schrijft Waterreus, dan geeft iedereen hem gelijk. "Zeg je zoiets voorzichtig over een Belgische mevrouw, dan ben je een seksist", aldus de PSV-prominent. "Het vrouwenvoetbal is leuk, enthousiasmerend en soms spannend. Maar het is, een uitzondering daargelaten, vooral dartel over het veld rennen. Een sport in ontwikkeling. Het laatste wat die meiden bedrijven is topsport. Voorlopig in elk geval nog niet."