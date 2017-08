Manchester City stuurt miljoenenaankoop meteen door naar Catalonië

Manchester City telde afgelopen maand twaalf miljoen euro neer om Douglas Luiz los te weken bij Vasco da Gama, maar Josep Guardiola heeft de negentienjarige middenvelder komend seizoen nog niet nodig. The Citizens maken dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekend Douglas voor één jaar te verhuren aan Girona, dat de komende voetbaljaargang actief zal zijn op het hoogste niveau in Spanje.

Volgens technisch directeur Txiki Begiristain heeft de Braziliaan veel baat bij een verhuurperiode. "Girona zal Douglas de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen op het hoogste niveau in Europa. We zijn allemaal erg benieuwd hoe hij zich zal ontwikkelen in LaLiga en wensen hem natuurlijk het beste", zegt de beleidsbepaler op het digitale thuis van de Engelse grootmacht.

Girona promoveerde afgelopen seizoen naar de hoogste Spaanse afdeling en versterkte zich deze zomer al met zeven andere spelers. Aleix García en Pablo Maffeo werden eveneens op huurbasis overgenomen van Manchester City, terwijl Bernardo Espinosa en Cristhian Stuani beiden werden opgepikt bij Middlesbrough. Verder maakten ook Carles Planas, Gorka Iraizoz en Farid Boulaya reeds de overstap naar Catalonië.