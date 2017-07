‘Ajax grijpt ondanks mondeling akkoord toch naast Richarlison’

Richarlison leek lange tijd op weg naar Ajax, maar de fans van de Amsterdammers kunnen de komst van het Braziliaanse talent naar verluidt vergeten. De Telegraaf meldt maandagmiddag namelijk dat de onderhandelingen tussen Ajax en Fluminense ondanks een mondeling akkoord met de aanvaller zelf zijn stukgelopen.

De transfer van Richarlison naar Ajax leek zo’n anderhalve week geleden slechts een kwestie van tijd. De Amsterdammers waren naar verluidt bereid om tussen de twaalf en vijftien miljoen euro te betalen voor de twintigjarige aanvaller, die ook in beeld was bij onder meer Internazionale en Chelsea. De concurrentie van kapitaalkrachtige clubs uit de Premier League heeft Ajax nu de das omgedaan, want Richarlison lijkt zijn loopbaan voort te gaan zetten in de Engeland.

Ajax en Fluminense hebben maandag besloten om de onderhandelingen stop te zetten en Richarlison, die zelf graag naar Amsterdam wilde, heeft zich neergelegd bij dit resultaat. Britse media melden dat de Braziliaan op weg is naar Watford. Marc Overmars gaat nu op zoek naar een andere aanvaller.