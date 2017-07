UEFA wijst oude bekende aan voor Champions League-return Ajax

De UEFA heeft maandagochtend bekend gemaakt dat de arbitrage in de return van het Champions League-tweeluik tussen Ajax en OGC Nice in Engelse handen zal liggen. Andre Marriner is woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA de leidsman bij het duel tussen de Amsterdammers en les Aiglons.

Marriner wordt bijgestaan door assistenten Simon Peter Bennet en Harry Lennard. De 46-jarige scheidsrechter is geen onbekende voor Ajax: de Engelsman had in september vorig jaar de leiding bij het door Ajax met 1-2 gewonnen Europa League-treffen met Panathinaikos in Athene. Daar stuurde hij twee spelers van de Grieken en Hakim Ziyech van het veld af.

Ajax gaat woensdagavond op zoek naar een toegangsbewijs voor de laatste voorronde van de Champions League. Het heenduel in Zuid-Frankrijk eindigde vorige week in een 1-1 gelijkspel door doelpunten van Mario Balotelli en Donny van de Beek.