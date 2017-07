‘Ajax versterkt zich met transfervrije Kostas Lamprou’

Ajax gaat zich versterken met Kostas Lamprou. Dat meldt Voetbal International zondagavond. De Telegraaf meldt zelfs dat de doelman al is gecontracteerd. Lamprou is transfervrij nadat zijn contract bij Willem II eind juni af liep. De Amsterdammers willen hem zo snel mogelijk presenteren als derde doelman.

Naar verwachting tekent Lamprou een eenjarig contract in Amsterdam. Bij Ajax moet Lamprou de vervanger worden van Norbert Alblas, die reeds zijn pols brak. Laatstgenoemde is niet de enige geblesseerde doelman bij Ajax; ook Indy Groothuizen (knie) en Mateusz Gorski (schouder) kampen met blessureleed.

Eerder deze zomer zag Ajax tweede doelman Diederik Boer naar PEC Zwolle vertrekken. Als vervanger werd Benjamin van Leer gecontracteerd. In februari krijgt Ajax ook de beschikking over Dominik Kotarski, die overkomt van Dinamo Zagreb. Lamprou is overigens geen onbekende bij Ajax. Hij speelde er al in de jeugd. Naast ADO Den Haag werd Lamprou ook aan Excelsior gelinkt, maar die clubs lijken nu aan het kortste eind te trekken.