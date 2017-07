Toptalent Feyenoord kijkt op naar Boëtius: ‘Zelf ben ik ook behendig’

Cheick Touré is pas zestien jaar oud, maar de vleugelaanvaller van Feyenoord kreeg in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al regelmatig de kans van Giovanni van Bronckhorst om zijn kusten te tonen. Ofschoon Touré als flankspeler concurreert met Jean-Paul Boëtius, denkt hij het nodige te kunnen leren van zijn ploeggenoot.

''Ik heb de afgelopen jaren heel veel gekeken naar Eljero Elia en Jean-Paul Boëtius. Het zijn spelers die op dezelfde positie spelen als ik en ik vind het fijn om naar hen te kijken", vertelt de jongeling in Feyenoord Magazine. "Ik vond het bijzonder om in de voorbereiding mee te trainen met het eerste en samen met Boëtius op het veld te staan. We kunnen het ook goed met elkaar vinden, maakten al snel grapjes met elkaar. Boëtius is een speler met veel behendigheid en dat combineert hij met snelheid. Zelf ben ik ook behendig, maar vooral via de combinatie. Boëtius is heel sterk in één tegen één, dat wil ik zelf ook worden.''

Touré belandde in 2013 in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem oppikte bij FC Dordrecht. Hij staat in Rotterdam te boek als toptalent. ''Er was ook veel interesse van andere clubs, maar bij Feyenoord was het gevoel gelijk goed", zegt hij over zijn keuze voor de havenclub. "Het beviel me hoe het eraan toegaat en hoe aardig de mensen voor mij waren. Deze club heeft mij het vertrouwen gegeven. Nu is mijn eerste grote doel om De Kuip te halen en daar de mensen blij te maken.''