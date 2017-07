Klaassen wil prestatie Ajax evenaren met Everton: ‘Je hebt veel spelers nodig’

Davy Klaassen hoopt met Everton een rol van betekenis te kunnen spelen in de Europa League. De Oranje-international reikte de afgelopen voetbaljaargang met Ajax tot de finale van het toernooi en roept zijn ploeggenoten op die prestatie te evenaren.

Everton wist het eerste duel met MFK Ruzomberok in de derde voorronde van de Europa League afgelopen donderdag met 1-0 te winnen. Klaassen weet dat het elftal van Ronald Koeman een slopend seizoen wacht, mocht het hoofdtoernooi daadwerkelijk gehaald worden. "Je hebt veel spelers nodig, want het seizoen wordt dan erg lang en er zullen veel wedstrijden op het programma staan", vertelt hij in gesprek met Liverpool Echo.

De miljoenenaankoop van the Toffees haalde afgelopen seizoen met Ajax de finale, welke uiteindelijk verloren ging tegen Manchester United. "Een selectie van 15 of 16 spelers voldoet niet, je hebt er tussen de 20 en 25 nodig", vervolgt de middenvelder. "Ik heb vorig seizoen veel wedstrijden gespeeld in de Europa League. Hopelijk kan ik met Everton ook zo ver komen." Klaassen was het afgelopen seizoen in alle competities uiteindelijk goed voor 20 doelpunten in 50 duels.