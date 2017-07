‘Barça is nagenoeg rond en wil toeslaan voor transfer Neymar’

De transfer van Philippe Coutinho naar Barcelona geraakt mogelijk in een stroomversnelling. Het Spaanse Sport meldt dat Liverpool nagenoeg akkoord is met Barcelona over de transfersom. Coutinho wordt gezien als de mogelijke vervanger van Neymar, die hevig in verband wordt gebracht met een recordtransfer van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain.

Coutinho is eerder met de Spaanse grootmacht een contract voor vijf seizoenen overeengekomen, meldt Sport. Wel zou de spelmaker in Spanje met minder salaris genoegen moeten nemen. De onderhandelingen tussen de clubs over Coutinho zijn in een vergevorderd stadium en bij Barcelona 'leeft veel optimisme' dat de Braziliaan deze zomer binnengehaald kan gaan worden.

Barça vertrouwt erop dat de wens van de speler de doorslag gaat geven bij Liverpool. "Het is nagenoeg zeker dat Coutinho na deze zomer speler is van Barcelona", aldus de krant. Liverpool hoopt dat het de transfer in ieder geval kan vertragen totdat de club moet aantreden in de laatste voorronde van de Champions League op 15 of 16 augustus.

Barcelona hoopt de deal juist af te ronden voordat het Neymar voor een recordbedrag verkoopt aan Paris Saint-Germain. De club verwacht dat Liverpool ineens meer geld gaat vragen omdat The Reds dan weten dat Barcelona honderden miljoenen euro’s aan de transfer overhoudt. Sport verwacht dat de transfersom van Coutinho ongeveer 85 miljoen euro bedraagt.