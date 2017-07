Eigen goal van veertig meter belangrijkste wapenfeit bij zege Inter op Chelsea

Internazionale heeft zaterdagmiddag een overwinning weten te boeken op Chelsea. De Italianen kwamen even na rust op een 0-2 voorsprong en gaven die voordelige marge na de onderbreking niet meer uit handen. Geoffrey Kondogbia zorgde in de tweede helft met een bizar eigen doelpunt nog wel voor de 1-2 eindstand.

In een eerste helft die niet bol stond van de kansen kwamen i Nerazzurri op slag van rust op voorsprong. Stevan Jovetic mocht aanleggen van elf meter, faalde in eerste instantie maar werkte de rebound vervolgens wel achter Thibaut Courtois. Chelsea kwam daarop met hernieuwde moed de kleedkamer uit, maar kon niet voorkomen dat Ivan Perisic de voorsprong verdubbelde.

Een eigen goal van een meter of veertig? Laat dat maar aan Geoffrey Kondogbia over... 😂 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 29 juli 2017

Het doelwit van Manchester United kwam van links naar binnen en schoof de bal knap in de verre hoek. The Blues gingen daarna op zoek naar de aansluitingstreffer en kregen die via Kondogbia. De middenvelder speelde de bal vanaf een meter of veertig op bizarre wijze met een boog terug richting zijn keeper, waarna het leer over Padelli heen zeilde. Michy Batshuayi dacht zijn ploeg in de slotfase nog op gelijke hoogte te zetten, maar zag zijn treffer onterecht afgekeurd worden wegens buitenspel.