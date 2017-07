‘Hij had nu op hetzelfde niveau als Dele Alli en Harry Kane kunnen zitten’

Ruben Loftus-Cheek maakte in december 2014 zijn officiële debuut voor Chelsea, maar daarna kwam de jonge middenvelder nog maar 31 keer in actie voor the Blues. Hij koos er deze maand voor zich te laten verhuren aan Crystal Palace en volgens Sam Allardyce heeft de Engels jeugdinternational daarmee een verstandig besluit genomen met het oog op zijn ontwikkeling.

De oud-bondscoach van Engeland denkt dat de overstap naar Selhust Park Loftus-Cheek goed zal doen. Volgens hem had de 21-jarige middenvelder er echter eerder voor moeten kiezen zijn heil elders te zoeken. "Ik denk dat als hij dit vijf jaar geleden had gedaan, hij nu op hetzelfde niveau had kunnen zitten als Dele Alli en Harry Kane", zegt hij tegen Press Association. "Helaas is zijn ontwikkeling gestagneerd door zo lang bij Chelsea te blijven."

Allardyce roept jonge talenten dan ook op zich in een eerder stadium in hun carrière reeds te laten verhuren. "Er zijn niet genoeg spelers die op tijd genoeg minuten maken op het hoogste niveau", vervolgt hij. "Je zou als je 17 bent al op het hoogste niveau moeten spelen, niet als je 20 of 21 bent. Dele Alli is daar het perfecte voorbeeld van. We hebben meer spelers nodig die elders ervaring opdoen in de Premier League, om vervolgens terug te keren bij hun club en zich daar te bewijzen."