Kalas tekent nieuw contract met Chelsea en maakt Tony Khan blij

Tomás Kalas heeft een nieuw vierjarig contract getekend bij Chelsea, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De 24-jarige verdediger van the Blues gaat komend seizoen echter niet voetballen op Stamford Bridge, aangezien hij een jaar wordt verhuurd aan Fulham.

Kalas, die in het verleden twee jaar speelde bij Vitesse, voetbalde vorig seizoen ook al voor the Cottagers en was daar zeer succesvol. Hij speelde 36 duels voor Fulham in de Championship en bereikte met de club de play-offs voor promotie naar de Premier League. Vicevoorzitter Tony Khan zegt op de clubsite van Fulham dat hij blij is dat de Tsjech weer terug is bij de club: "Het doet me een plezier Tomás Kalas weer te verwelkomen bij Fulham Football Club."

"We hebben ongelooflijk veel waardering voor Tomás nadat hij zoveel voor ons heeft gevochten vorig seizoen, waarbij hij niet alleen zijn kwaliteiten toonde, maar ook zijn passie en vastberadenheid", vervolgt Khan. "We zijn ontzettend blij dat we hem weer in ons midden hebben, zodat we gezamenlijk kunnen strijden voor het nieuwe doel. Hopelijk wordt dit een fantastisch seizoen. COYW!" (Come On You Whites, Whites bijnaam van Fulham, red).