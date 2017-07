Mourinho: ‘Ze houden iedereen die ze willen houden, dat is ontzettend knap’

José Mourinho denkt dat zijn team beter voorbereid is en meer kwaliteit heeft dan vorig jaar en wil daarom een gooi doen naar de Engelse landstitel. Tegelijkertijd geeft de manager van Manchester United aan dat de gigantische investeringen van concurrenten hem steken, en prijst tegelijkertijd de houding van Tottenham Hotspur, de club die nog geen aankopen heeft gedaan deze zomer.

"We zijn beter voorbereid. Dit seizoen wordt wel moeilijker, maar ik denk dat de in gesprek met de BBC. "Ik geloof dat we dit seizoen iets beter bewapend zijn. We moeten opboksen tegen fantastische teams, tegen ongelooflijke investeringen. Maar ik geloof in de groep, in de teamgeest. Ik heb vertrouwen in mijn jongens en we gaan het proberen."

"We gingen de Europa League in als een van de topteams, nu gaan we de Champions League in en zijn we niet een van de topteams", vervolgt de Portugees. "We moeten beter worden, veel beter, om de Champions League te pakken. Het fundament van een goed seizoen is om, wat ik noem, a happy dressing room te bewerkstelligen. Ik ben blij met het team dat ik tot mijn beschikking heb, maar ik zou nog graag twee spelers erbij hebben. Een middenvelder en een aanvaller zouden me meer opties geven."

Tijdens een persconferentie woensdagmiddag sprak Mourinho tegenover het aanwezige journaille zijn bewondering uit voor Tottenham Hotspur, de club die nog niet heeft geïnvesteerd in nieuwe spelers. "Iedereen praat over de investeringen die Manchester City doet, maar er is een ander team waarbij ik het gevoel heb dat ze fenomenaal zaken doen: Tottenham Hotspur", zo benadrukte Mourinho.

"Ze hebben nog geen pond uitgegeven, toch? Dat is een ongelooflijke investering. Ze behouden iedereen die ze willen behouden. Ze behouden Dele Alli, Harry Kane en Toby Alderweireld, ze hebben zelfs Eric Dier niet verkocht", doelt Mourinho op de middenvelder waar hij zelf interesse in zou hebben. "Ze houden iedereen die ze willen houden. Dat is ontzettend knap."