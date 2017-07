‘Ik begin aan mijn derde seizoen bij PSV, er wordt wel wat van mij verwacht’

Davy Pröpper wil zich met zijn club revancheren voor het matige vorige seizoen. PSV eindigde derde in de Eredivisie, terwijl de club snel was uitgeschakeld in het bekertoernooi en in Europa. De middenvelder verlangt meer van zichzelf en zijn teamgenoten komend seizoen en eist betere prestaties van de Eindhovenaren. Te beginnen donderdag in de Europa League tegen NK Osijek.

"We willen het qua resultaat in elk geval een stuk beter doen dan vorig seizoen", aldus Pröpper in gesprek met Voetbal International, die zegt dat het doel van PSV onder meer 'uiteraard' het winnen van de landstitel is. "Vooral in de competitie: langer meedoen om het kampioenschap. Dat we die verspeelden, heeft bij iedereen voor heel veel teleurstelling gezorgd. Maar de vakantie werkt helend en als je begint aan de voorbereiding is het wel echt helemaal weg."

Pröpper weet dat, na het vertrek van Héctor Moreno en Andrés Guardado, andere spelers moeten opstaan en de rol van leider op zich moeten gaan nemen. "Ja, ik ben een van de ervaren spelers. In september word ik 26, dat is tegenwoordig oud in de Eredivisie. In het begin van mijn carrière was dit nog niet zo. Maar ik begin aan mijn derde seizoen bij PSV, dus er wordt wel wat van mij verwacht. Over die leidersrol is ook al gesproken met de trainer. Met een select groepje spelers. We zullen het met een aantal jongens op ons moeten nemen."

Waar Pröpper donderdag in het treffen tegen Osijek waarschijnlijk in de basis zal starten, lijkt het er niet op dat aankoop Hirving Lozano zijn officiële debuut voor PSV gaat maken. Phillip Cocu vertelde woensdagmiddag tijdens een persconferentie dat de Mexicaan fit is, maar nog wat opbouw en aanpassing nodig heeft. "Lozano is wat later aangesloten. We mogen van hem nog geen wonderen verwachten."