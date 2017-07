‘Arsenal kan denk ik tussen de 55 en 75 miljoen euro voor hem krijgen’

Alexis Sánchez wordt al tijden in verband gebracht met een vertrek uit het Emirates Stadium. Josep Guardiola is zeer geïnteresseerd en Sánchez zou al dicht bij een persoonlijk akkoord zijn met Manchester City. Arsenal wil hem echter niet verkopen aan een competitiegenoot, waardoor ook de naam van Paris Saint-Germain valt. David Seaman, oud-doelman van the Gunners, heeft echter een helder advies aan de Londenaren.

"Arsène Wengers grootste probleem gaat het behouden van Alexis Sánchez worden", vertelt Seaman, die tussen 1990 en 2013 voor de club keepte, in gesprek met Goal. "Ik zou alles doen wat nodig is om hem te behouden, want hij is een kwaliteitsspeler die je liever niet ziet vertrekken, met name niet naar je rivalen. Types zoals Sánchez zijn spelers die Arsenal juist moet halen."

Het feit dat Arsenal er niet is in geslaagd om zich te kwalificeren voor de Champions League maakt een transfer waarschijnlijker. "Om hem te vervangen, zou moeilijk zijn. Wat zullen ze voor hem krijgen? Hij heeft nog een eenjarig contract, zijn prijskaartje zou denk ik ongeveer tussen de 55 en 75 miljoen euro zijn. Je kan niet garanderen dat je voor dat geld een speler krijgt die net zo goed is als Sánchez. Hij is een speler die gewoon briljant is op het hele veld", aldus de Engelsman.

Mesut Özil wordt eveneens in verband gebracht met een vertrek.

Ook Mesut Özil wordt genoemd als mogelijke verkoop van Arsenal. Seaman denkt echter dat de Duits international niet gaat vertrekken: "Ik denk dat het nu min of meer geregeld is. Ik denk dat hij blijft. Hij is nog een van die spelers die de fans verdeelt, maar hij is een kwaliteitsspeler. Als hij in de wedstrijd zit, is hij briljant."

"Arsenal zat een paar jaar geleden ook in deze situatie toen Cesc Fàbregas, Samir Nasri en Gaël Clichy vertrokken: ze bereikten hun top, maar ze vertrokken. Dat was heel sneu. Ik denk dat de club daar nu aan gewerkt heeft en ze kunnen de juiste contracten aanbieden voor de grote spelers en ook de kosten betalen", besluit Seaman.