‘Fluminense wil voor het weekend vijftien miljoen plus bonussen van Ajax’

Ajax heeft Richarlison nog zeker niet binnen. De twintigjarige aanvaller van Fluminense leek voor een bedrag van twaalf miljoen euro op weg naar Amsterdam, maar die transfer heeft vertraging opgelopen. Volgens de Braziliaanse sportkrant Lance meldt Ajax zich binnenkort met een nieuw bod van vijftien miljoen euro. Het is de vraag of dat bedrag voldoende is, want Fluminense zou ook inzetten op contractueel vastgelegde bonussen.

De huidige nummer twaalf van de Série A ziet een vertrek van Richarlison echter wel als 'onvermijdelijk'. Ajax heeft de beste papieren; Chelsea is weliswaar geïnteresseerd, maar concreet zou die belangstelling niet zijn. "Zelfs mensen in Brazilië die verbonden zijn aan Chelsea, geloven niet in de transfer", aldus de krant. AC Milan werd enkele weken ook genoemd als mogelijke nieuwe club voor Richarlison, maar zou evenmin een officieel bod hebben uitgebracht.

Richarlison en Fluminense zijn voorlopig in afwachting van nieuw contact uit Amsterdam. De Brazilianen zien het nieuwe bod graag voor komend weekend tegemoet. De kans bestaat dat de jonge voorhoedespeler woensdag tegen Universidad Catolica in de Copa Sudamericana zijn laatste wedstrijd speelt voor Fluminense. Trainer Abel Braga heeft aan Globo Esporte laten weten dat hij het talent zal blijven gebruiken zolang zijn transfer naar Europa niet is afgerond.

Richarlison, die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan, speelde tot dusver 60 officiële duels voor Fluminense. Daarin was hij goed voor 15 doelpunten. Hij kwam daarnaast tien keer uit voor Brazilië Onder-20, waarvoor hij drie keer tot scoren kwam. Eerder deze zomer legde Ajax Klaas-Jan Huntelaar en Benjamin van Leer vast, terwijl Davy Klaassen, Jaïro Riedewald, Kenny Tete, Diederik Boer, Heiko Westermann en Richairo Zivkovic vertrokken.