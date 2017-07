Klopp: ‘Sorry, maar wij speelden tegen Sevilla en zij tegen Ajax’

Jürgen Klopp heeft geïrriteerd gereageerd op de uitspraken die José Mourinho vorige week deed over Liverpool. Volgens de trainer van Manchester United wordt de titelrace volgend seizoen eerlijker, omdat de volledige top zes uitkomt in Europa. Dat maakt het volgens Mourinho moeilijker voor clubs als Liverpool en Chelsea, die vorig seizoen geen Europees voetbal speelden.

In Singapore, waar Liverpool zich voorbereidt op het nieuwe seizoen, werd Klopp gevraagd naar die uitspraken. "Het interesseert me niet wat José Mourinho zegt. Waarom moet ik het over Manchester United hebben?", vroeg de oefenmeester zich hardop af. "Ja, José praat over ons. Een seizoen hiervoor hadden we een seizoen zoals Manchester United afgelopen seizoen had. Ik weet niet of iemand ons toen vroeg hoe dat was."

Klopp refereerde aan het seizoen 2015/16, waarin Liverpool tot de finale reikte van de Europa League. "Dat seizoen was zwaar, ja. Sorry dat we de finale verloren hebben. Wij speelden tegen Sevilla, zij tegen Ajax. Dat is het verschil. De Europa League-finale was moeilijk", aldus de Duitser. "En ja, Chelsea zal het verschil ook wel gaan voelen. Ze hebben vorig seizoen met iets van dertien spelers gespeeld. Maar ook als ze er slechts elf inzetten, is dat niet mijn probleem. Ik wil hier geen deel van uitmaken. Als je de vraag stelt geef ik antwoord, maar het interesseert me niet."