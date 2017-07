Strootman: ‘Het is moeilijk om hier te vertrekken, je komt niet makkelijk weg’

Kevin Strootman kende een aantal door blessureleed geteisterde seizoenen, maar was in de afgelopen voetbaljaargang weer een onbetwiste basiskracht bij AS Roma. De Oranje-international verlengde onlangs nog zijn contract in de Italiaanse hoofdstad en verbond zich tot medio 2022 aan i Giallorossi. Ambitie om te vertrekken lijkt hij dan ook voorlopig niet te hebben.

“Roma is Roma en het is moeilijk om hier te vertrekken, je komt hier niet makkelijk weg. We hebben allemaal de ambitie om hier iets te winnen”, vertelt hij in gesprek met NBC. “Het was een opluchting dat ik weer terug was op het veld, zeker aan het begin. De staf heeft het geweldig gedaan”, gaat hij in op zijn zware knieblessures.

“Ik heb vorig seizoen vijftig wedstrijden gespeeld en we hebben ons gekwalificeerd voor de Champions League. Ik voel me erg goed en ik ben blij dat ik de club op het veld terug kan betalen”, gaat Strootman, die een speciale band heeft met voorzitter James Pallotta, verder. “Hij heeft me aan het begin van hun project naar Roma gehaald. Hij heeft me altijd gesteund, ook tijdens mijn blessures, en hij staat altijd voor me klaar. Hij is wat een voorzitter zou moeten zijn.”

Strootman wist tot nu toe geen enkele prijs te winnen in de Eeuwige Stad: “Francesco Totti heeft ons verteld over de Scudetto die hij in 2001 won en hoe de stad drie maanden feest vierde. Als je hier iets wint, is het altijd bijzonder. Wat kan ik verder over de stad zeggen? Het is hier zo mooi dat het nergens mee te vergelijken is.”