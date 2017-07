‘Vanwege zijn leeftijd is Neymar de toekomst van deze club’

Javier Mascherano hoopt niet dat Neymar kiest voor een vertrek naar Paris Saint-Germain. Internationale media berichtten deze week uitvoerig over de vermeende transfer van 222 miljoen euro, maar volgens Mascherano is Neymar gelukkig in Camp Nou. De Braziliaan verblijft met de selectie van Barcelona in New Jersey en Mascherano heeft geen verandering opgemerkt bij zijn ploeggenoot.

"Nee, hij wordt niet beïnvloed door de berichtgeving", verzekert de verdediger in gesprek met ESPN. "Neymar is eraan gewend dat mensen over hem praten, en hij is gewend aan druk van de buitenwereld. Er zullen altijd geruchten over hem opduiken. Hij is nog jong en ik hoop dat hij nog vele jaren bij Barcelona blijft. Hij is een enorm belangrijke speler voor de club."

Neymar zou uit zijn op een leidersrol, die hij momenteel niet kan vertolken door de aanwezigheid van vedette Lionel Messi. Volgens Mascherano is Neymar bij Barça echter ook van groot belang. "Vanwege zijn leeftijd is hij de toekomst van de club. We hopen dat we op hem kunnen bijven rekenen", vertelt de de routinier van Barcelona.

Barcelona hoopt dat er spoedig duidelijkheid is, omdat de tour door de Verenigde Staten anders een 'circus' wordt. "Ik ben niet de aangewezen persoon om advies te geven, maar ik zie dat hij hier echt heel gelukkig is", vervolgt Mascherano. "Barcelona heeft het voor hem mogelijk gemaakt om op zijn top te zijn. Maar uiteindelijk moet iedereen zijn eigen beslissing nemen."