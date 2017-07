Ziyech: ‘Hij was niet verdwaald, het was een grappige situatie’

Hakim Ziyech vindt de overstap van Peter Bosz naar Borussia Dortmund verrassend. De oefenmeester stond slechts een jaar voor de selectie van Ajax en is inmiddels opgevolgd door Marcel Keizer. Ziyech kwam Bosz liefst driemaal tegen op vakantie, toen al bekend was dat hij de nieuwe hoofdtrainer van de Bundesliga-club zou worden.

"Maar je kunt hem niks kwalijk nemen. Als je trainer van Dortmund kunt worden, zeg je daar geen nee tegen", zo vertelt Ziyech in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het is wel jammer dat er zo snel een einde aan zijn tijd bij Ajax is gekomen. We hebben wat opgebouwd met hem. Mooie dingen laten zien. Ook internationaal."

Ziyech schrok wel een beetje toen hij Bosz in een T-shirt en een korte broek op Curaçao tegenkwam. "Ik zag hem eerst. Ik vroeg of hij was verdwaald, haha. Dat was hij niet, zei hij. Het was een grappige situatie."