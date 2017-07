Vertonghen: ‘Daar heb ik met De Boer bij Ajax ook veel aan gehad’

Wanneer Tottenham Hotspur komend seizoen serieus mee wil doen om de Engelse landstitel, dan zal er volgens Jan Vertonghen een hoger niveau gehaald moeten worden. De Belgische verdediger van the Spurs ziet concurrenten met miljoenen smijten, terwijl Tottenham er deze transferperiode nog niet sterker op geworden is. Volgens Vertonghen hoeft dat geen probleem te zijn. Dat de kern van het huidige team bij elkaar blijft, is wat de ex-Ajacied betreft een pluspunt.

Tottenham haalde deze zomer nog geen enkele speler en zag met Kyle Walker een vaste waarde naar concurrent Manchester City gaan. “We moeten waakzaam zijn, kijkend naar de manier waarop onze rivalen zich hebben versterkt”, zegt Vertonghen in een interview met ESPN. “Wij moeten ons ook verbeteren. Ik zeg niet dat we dat noodzakelijk moeten doen met nieuwe spelers, maar we moeten onze niveaus omhoog halen en ik denk dat we dat kunnen. Ik ben de oudste veldspeler en ik voel me nog ontzettend fit. De jongere jongens kunnen zich nog verder ontwikkelen. Dit kan zeker ons jaar worden en dat willen we ook.”

Dat er nog niet veel spelers vertrokken bij Tottenham, is volgens Vertonghen ook wat waard. “Gelukkig hebben we bijna iedereen weten te behouden. De transfermarkt is natuurlijk nog lang niet gesloten, maar als we iedereen kunnen behouden, dan kunnen we hetzelfde laten zien”, vervolgt Vertonghen. “Het wordt wel wat lastiger omdat we op Wembley gaan spelen. Het veld is een stuk groter, maar onze trainingsvelden zijn daar al op aangepast.”

Tottenham werd het afgelopen seizoen geprezen om de speelstijl, waarbij de laatste linie ver voor doelman Hugo Lloris opereerde. Een riskante tactiek, die er ingeslepen moest worden bij Vertonghen en zijn collega’s. “Toen Mauricio Pochettino kwam, was het het eerste wat hij zei. Hij wilde ons veel hoger druk laten zetten, om de spitsen, de middenvelders en uiteindelijk ook onszelf te helpen. In het begin hadden we het daar lastig mee”, vertelt Vertonghen, die bang was dat tegenstanders gebruik gingen maken van de ruimte achter de verdediging. “Je speelt tegen spitsen als Romelu Lukaku, jongens met veel snelheid. Maar hij wist ons te overtuigen en we raakten eraan gewend.”

Vertonghen kijkt met een goed gevoel terug op de gehanteerde tactiek. “Als je kijkt naar het aantal tegendoelpunten, dan waren we totaal niet kwetsbaar. Het was dus de juiste manier, we zijn in hem gaan geloven. Je moet ook enorm fit zijn om dat te kunnen doen en daar werken we ook aan. Ik denk dat de spitsen ook blij zijn met de manier waarop we spelen. Hij (Pochettino, red.) is veel bezig met de achterste vier spelers. Hij was vroeger een centrumverdediger. Dat was Frank de Boer vroeg ook en daar heb bij Ajax ook veel aan gehad.”