Stilte rondom Jörgensen: ‘Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt’

Nicolai Jörgensen houdt zich voorlopig op de vlakte over zijn sportieve toekomst. De Deense spits werd na een indrukwekkend debuutjaar bij Feyenoord in verband gebracht met een vertrek uit Rotterdam-Zuid, maar voorlopig heeft de titelverdediger nog altijd de beschikking over zijn aanvalsleider.

"Het is een privé kwestie. Ik spreek er met niemand over en ik weet ook van niets", vertelt hij desgevraagd aan Voetbal Inside. "Het is iets tussen Martin van Geel (technisch directeur, red.) mijn zaakwaarnemer en mijzelf.” Jörgensen lijkt het hoe dan ook niet erg te vinden om nog een seizoen voor Feyenoord te spelen. "Ik zal hier altijd gelukkig zijn. Dat is hoe de situatie momenteel is."

Toch kan Jörgensen een transfer niet helemaal uitsluiten. "Als je niets hoort, betekent het niet dat er niets gebeurt", vervolg hij. "Ik laat alleen niets naar buiten komen. Sommige zaakwaarnemers lekken dergelijke informatie opzettelijk. Dat vind ik niet leuk, want ik ben erg gelukkig hier. Ik kijk uit naar de Champions League, dat gaat geweldig worden. Ik kan me niet bezighouden met de geruchten, want ik ben erg gelukkig hier bij Feyenoord."